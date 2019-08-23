رياضة | عاجل - بايرن ميونيخ يخطف صفقة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - بايرن ميونيخ يخطف صفقة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، إلى أن بايرن ميونيخ الألماني توصل إلى اتفاق نهائي لضم مارك روكا لاعب وسط إسبانيول الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان روكا محل اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني، حيث أوضحت الصحف الإسبانية إلى أن الفريق الملكلي قريب جدًا من حسم الصفقة.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن البايرن توصل إلى اتفاق مع مارك روكا لاعب اسبانيول ليحل محل ريناتو سانشز.

وأضافت، سيدفع النادي الألماني الشرط الجزائي للاعب ( 40 مليون يورو ) وسيوقع روكا مع بايرن ميونيخ عقد لمدة 5 سنوات قادمة .