رياضة | فريدة عثمان تحصد ذهبية جديدة برقم إفريقي مميز في الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريدة عثمان تحصد ذهبية جديدة برقم إفريقي مميز في الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أضافت السباحة المصرية العالمية فريدة عثمان ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، لتحصد ذهبيتها الثانية في الدورة. Advertisements وحققت السباحة الميدالية الذهبية في سباق ١٠٠ متر فراشة بعدما قطعت السباق وحققت زمنا جديدا في دورة الألعاب الإفريقية قدره ٥٨:٧٩ ثانية فقط. وحققت البطلة المصرية ذهبيتها الأولى بالأمس في سباق ٥٠ متر فراشة وحققت زمنا إفريقيا جديدا.

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