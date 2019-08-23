رياضة | القماش يحصد فضية ٤٠٠ متر حرة بسباحة الألعاب الإفريقية وأكرم برونزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القماش يحصد فضية ٤٠٠ متر حرة بسباحة الألعاب الإفريقية وأكرم برونزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد السباح المصري مروان القماش ميدالية فضية جديدة للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب، بينما أضاف زميله أحمد أكرم الميدالية البرونزية.

وحقق القماش فضية سباق ٤٠٠ متر حرة بمنافسات السباحة في الدار البيضاء بعدما حقق زمنا قدره ٣:٥٠:٩٥ دقيقة.

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وذهبت الميدالية البرونزية في ذات السباق للبطل المصري أحمد أكرم بزمن ٣:٥١:٨١ دقيقة.