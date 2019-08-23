رياضة | مُشَاهدةٍ مُبارّاة الأهلي وإطلع برهَ بَث مُباشِر CAF Champions League

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مُشَاهدةٍ مُبارّاة الأهلي وإطلع برهَ بَث مُباشِر CAF Champions League والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة ستار مباراة فريق الأهلي مع فريق أطلع بره اليوم الجمعة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في إطار منافسات دور ال64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا KOORA STAR.

يلا شوت حصري وأعلن النادي الأهلي منذ أيام قليلة عن رحيل مدربه الأوروجوياني مارتن لاسارتي عن تدريب الفريق، وذلك بعد الخسارة أمام فريق بيراميدز في بطولة كأس مصر YALA KOORA.

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وسيدخل النادي الأهلي بالتشكيل الآتي في مباراة اطلع بره :-

محمد الشناوي - محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - علي معلول - عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - حسين الشحات - رمضان صبحي - وليد ازارو.

كورة توداي وكان النادي الأهلي قد نجح في تحقيق فوزا كبير خلال مباراة الذهاب على الفريق السوداني بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية KORA2DAY.