رياضة | خاص.. علاء ميهوب يقترب من تولي منصب داخل جهاز منتخب مصر الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. علاء ميهوب يقترب من تولي منصب داخل جهاز منتخب مصر الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب علاء ميهوب المدير الفني للأهلي السابق والترسانة الحالي من تولى منصب داخل الجهاز المنتخب الوطني، خلال المرحلة المقبلة، خلفًا للمكسيكى خافيير أجيري.

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وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة قرر إقالة أجيري من منصبه، عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 قبل استقالة مجلس الجبلاية.

وكانت مصر ودعت بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الستة عشر أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد، لتسود حالة من الحزن داخل الأوساط الرياضية المصرية.