رياضة | هانيا مورو تحصد ذهبيتها الثالثة بالألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هانيا مورو تحصد ذهبيتها الثالثة بالألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجت السباحة المصرية المتألقة هانيا مورو بذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.

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وحققت السباحة ذهبية سباق ٤٠٠ متر حرة في السباحة بعدما حققت زمنا قدره ٤:٢١:٣٦ دقيقة، لتتوج بالميدالية.

وتعتبر هذه الذهبية الثالثة لهانيا مورو في دورة الألعاب الإفريقية والمنافسات المقامة بالدار البيضاء، حيث سبق وحققت ذهبية سباق ١٥٠٠ متر حرة وسباق ٢٠٠ متر حرة.