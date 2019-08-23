رياضة | أعداد قليلة تؤازر الأهلي أمام اطلع بره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أعداد قليلة تؤازر الأهلي أمام اطلع بره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد عدد قليل من جماهير النادي الأهلي، دخل ملعب برج العرب بالإسكندرية، لمؤازرة الفريق أمام إطلع بره بطل جنوب السودان، بدوري أبطال إفريقيا.

وظهرت المدرجات خالية قبل انطلاق المباراة، فيما تواجد عدد قليل بمدرجات الدرجة الثالثة الخاصة بالجماهير الحمراء.

وجاءت المدرجات خاوية نظرا لحالة الضيق الذي يعيشه جماهير المارد على خلفية خروجه من كأس مصر، بالإضافة لانتهاء مباؤاة الذهاب برباعية نظيفة.

ويلتقي الأهلي إطلع بره بطل جنوب السودان، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.