رياضة | اليوم.. الجمباز يصل المغرب ويتوقع الحصول على 10 ميداليات بالدورة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الجمباز يصل المغرب ويتوقع الحصول على 10 ميداليات بالدورة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصل مساء اليوم الجمعة بعثة منتخبنا الوطنى للجمباز إلى مدينة الرباط المغربية للمشاركة فى منافسات دورة الألعاب الأفريقية رقم 12 التى تستضيفها المغرب حتى يوم 31 أغسطس الجارى ، تضم البعثة 16 فردا برئاسة الدكتور جمال مطر المدير الفنى للمنتخبات الوطنية للجمباز الفنى بنين ، ومعه خمسة من اعضاء الجهاز الفنى وهم ، أشرف الشافعى مديرا فنيا لمنتخب اللانسات وأمانى جمال الدين وأحمد عبد الراضي وزياد الحصرى وعمرو طلعت ، بالإضافة إلى 10 لاعبين ولاعبات هم ، علي أبو القاسم ومحمد منتصر وزياد خاطر وكريم أيمن ومحمد إلهامي، ونانسي طمان وفرح أحمد وفرح سيد وماندي عصام وزينة إبراهيم . :وتقام منافسات اللعبة على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 26 وحتى 29 أغسطس .

قال الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس إدارة إتحاد الجمباز إن الاتحاد قام بإعداد المنتخب أعدادا قويا للدورة التى يشارك بها بفريقين كاملين للرجال واللانسات ، مشيرا إلى أنه يتوقع حصول المنتخب على نحو عشر ميداليات متنوعة ، منها نحو خمس ميداليات ذهبية ، رغم قوة المنافسة من منتخبات المغرب والجزائر وجنوب إفريقيا ، موضحا أن الجزائر والمغرب يمتلكان فريقان من أقوى الفرق الإفريقية ، حيث كانت الجزائر تفوز على منتخبنا بفارق أربع وخمس درجات فى الماضى ، ولكن الآن تحسن مستوى لاعبينا بشكل كبير لدرجة أن الجزائر فازت على منتخبنا بفارق نقطة واحدة فى البطولة الأفريقية الأخيرة التى استضافتها ناميبيا .