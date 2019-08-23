رياضة | فوز آدم وعبداللطيف وسلمى ورودينا ببطولة الكرة البرتقالية لناشئي التنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز آدم وعبداللطيف وسلمى ورودينا ببطولة الكرة البرتقالية لناشئي التنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على بطولة الكرة البرتقالية "اورانج بوول" لناشئى وناشئات التنس مرحلة 9 سنوات والتى نظمتها رابطة التنس برئاسة الدكتور عمرو شعبان على ملاعب نادى دياموند .

وشارك فى البطولة 44 لاعبا ولاعبة من مختلف الأندية وأكاديميات التنس حيث أقيمت على مرحلتين الأولى دورى من دور واحد ثم تلاها الأدوار الإقصائية حتى النهائى .

وفاز بالمركز الأول للناشئين آدم عبد الظاهر "المعادى " وتلاه ثانيا وعبداللطيف مصطفى "ويلسون" بينما فاز بالمركز الأول ناشئات سلمى إسلام "بنها " وتبعتها رودينا شريف "الزمالك" وذلك بعد منافسات مثيرة ومتكافئة فى المستوى بين اللاعبين واللاعبات المشاركين فى البطولة .

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وصرح رئيس رابطة التنس الدكتور عمرو شعبان بأن الهدف الاساسى من اقامة تلك البطولة هو دعم خبرات اللاعبين واللاعبات من البراعم وعدم اصابتهم بالاحباط المبكر من خلال توفير فرص احتكاك لهم مع منافسين من نفس المرحلة العمرية وهو ما يقوم الاتحاد التونسى للتنس بتطبيقه حاليا .

وأضاف قائلا أن مثل هذه البطولات والتى تهتم بتوفير التكافؤ فى المقام الاول من جميع الجوانب تستهدف الحفاظ على القاعدة العريضة من اللاعبين الناشئين حتى لا يحدث تسرب متتالى مبكر نتيجة الدخول فى منافسات مع مراحل سنية أكبر وعدم القدرة على اللحاق بهم فنيا وبدنيا .

من جانب آخر أقيمت الجولة الرابعة من بطولة الرابطة الرئيسية سباق 11 race 11 " " للناشئات وفازت بالمركز الأول لاعبة نادى النصر نور زكريا بعدما تغلبت فى المباراة النهائية على حاملة لقب الجولات الثلاث الماضية زينة هيثم "وينرزاكاديمى " وذلك بنتيجة 4/ 3 و صفر / 4 و 10 /8 .