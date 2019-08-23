رياضة | باريس سان جيرمان يوافق على عرض برشلونة بشرط واحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يوافق على عرض برشلونة بشرط واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال نادي برشلونة الإسباني، يسعي لإغلاق صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيمران الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال موقع "LE 10 SPORT" الفرنسي، أن ناصر الخليفي مالك النادي الباريسي موافق على إعارة نيمار إلى برشلونة لكن بشرط واحد ألا وهو أن يكون هناك بند في العقد يُلزم برشلونة بشراء اللاعب البرازيلي بعد انتهاء إعارته مقابل 170 مليون يورو، وهو ما يرفضه الفريق الكتالوني.

ويريد مسؤولي النادي الكتالوني جلب نيمار على سبيل الإعارة مع خيار الشراء وليس إلزامية الشراء.