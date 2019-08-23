رياضة | التشكيل الرسمي لفريق اطلع بره استعدادا لمواجهة الأهلي| بث مباشر مباراة الأهلي ON SPORTS يوتيوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لفريق اطلع بره استعدادا لمواجهة الأهلي| بث مباشر مباراة الأهلي ON SPORTS يوتيوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الجهاز الفني لفريق إطلع بره بطل جنوب السودان تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وضم التشكيل كلا من :-
حراسة المرمى : خميس دانيال
خط الدفاع : متوكل عبد الكريم - مصطفى سليم - زكريا اسكوفاس - بوي لام
خط الوسط : مانديلا معليش - بيتر ساندي "كمندوس" - دوك
خط الهجوم : داريو - نلسون مانديلا - فيليب.