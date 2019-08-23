رياضة | الكشف عن تفاصيل عروض برشلونة لضم نيمار.. والعرض الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن تفاصيل عروض برشلونة لضم نيمار.. والعرض الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية اسبانية تفاصيل العروض الثلاثة التي قدمها نادي برشلونة للحصول على خدمات البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لشبكة " ESPN" أن العرض الأول لبرشلونة لضم "نيمار" تضمن إنتقال الثنائي كوتينيو وراكيتيتش إلي باريس سان جيرمان بالإضافة لـ 80 مليون يورو، ولكن تم رفض هذا العرض.

Advertisements

أما العرض الثاني تضمن التعاقد مع اللاعب بنظام الإعارة مع وضع خيار الشراء الإلزامي الموسم المقبل بقيمة مالية عالية وتم رفضه أيضًا.

وقدم نادي برشلونة عرضًا جديدًا لنادي باريس سان جيرمان يتضمن الحصول على خدمات "نيمار" مقابل 180 مليون يورو، بالإضافة لإنتقال عثمان ديمبلي لاعب البارسا إلي النادي الباريسي.

وينتظر برشلونة رد باريس سان جيرمان علي العرض الثالث خلال الساعات القليلة القادمة.