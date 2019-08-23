رياضة | الهلال يقترب من خطف حارس الأهلي في صفقة مدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يقترب من خطف حارس الأهلي في صفقة مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي السعودي مصطفى الشيخي، بأن نادي الهلال قد كثف مفاوضاته في الساعات الماضية من أجل الحصول على موافقة حارس نادي أهلي جدة الشاب محمد الربيعي على الإنتقال لصفوف الزعيم وذلك قبل أيام قليلة من غلق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

تحدث "الشيخي" عن بعض تفاصيل هذه الصفقة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، وقال: "إدارة الهلال حصلت على موافقة من الربيعي، بعد مفاوضات سرية طويلة، وفي حالة عدم تدخل الأمير منصور بن مشعل، المشرف على فريق الكرة بالنادي الأهلي، فإن الربيعي، الذي يُعد أحد أبرز الحراس الواعدين في الكرة السعودية، سيكون في الهلال خلال ساعات".

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يذكر بأن نادي الهلال قد تعاقد مع ثلاثة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم الكوري الجنوبي جانغ هيون سوو، والظهير الأيمن اليوناني أمير كردي، بالإضافة إلى المهاجم صالح الشهري، ويطمح في الحصول على توقيع "الربيعي" ليكون آخر صفقات النادي في الميركاتو الحالي.