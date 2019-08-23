رياضة | بدلاء الأهلي أمام اطلع بره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدلاء الأهلي أمام اطلع بره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن دكة بدلاء الفريق لمواجهة إطلع برة في إياب الدور التمهيدي الأول لدوري ابطال افريقيا.

ويواجه النادي الأهلي نظيره اطلع برة مساء يوم الجمعة على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية في إياب الدور التمهيدي الأول بعدما فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت على نفس الملعب برباعية نظيفة.

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وجاءت دكة بدلاء الأهلي كالآتي:-

محمد الشناوي وحسام عاشور وأليو ديانج وأحمد الشيخ وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وجيرالدو على مقاعد بدلاء الفريق.