اونلاين | بث مباشر مباراة الأهلي واطلع بره| يلا شوت مشاهدة ماتش الاهلي KORA LIVE| رابط مباراة الاهلي جول (صلاح محسن)

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بث مباشر مباراة الأهلي وإطلع برة بطل جنوب السودان KORA STAR، شاهد لايف مباريات دوري أبطال إفريقيا KORA ONLINE، حيث يلتقي الأهلي مع نظيره إطلع برة السوداني اليوم الجمعة 23 أغسطس لعام 2019، في إياب دور الـ64 من بطولة (CAF Champions League).

تنطلق مباراة الأهلي ضد إطلع برة بطل جنوب السودان في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت مدينة أبوظبي، والخامسة بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وستقام المباراة علي أرضية ملعب "برج العرب" بالاسكندرية، شاهد بث مباشر لمباراة الأهلي اليوم BEIN MATCH.

ويخوض الأهلي مباراته ضد إطلع برة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور بالإضافة للفوز الكبير الذي حققه في لقاء الذهاب برباعية نظيفة، وأصبح المارد الأحمر قريبًا من التأهل لدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، شاهد بث مباشر KORA ONLINE مباراة الأهلي اليوم.

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