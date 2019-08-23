اونلاين | يلا شوت حصري MATCH ELAHLY مشاهدة مباراة الأهلي واطلع بره بث مباشر KORA ON كورة لايف PLUS ماتش الأهلي KOOORAGOAL

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يلا شوت البث المباشر لمواجهة فريق الأهلي مع فريق أطلع بره اليوم الجمعة 23/8/2019، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور ال64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا LIVE7HD.

كورة ستار وكان قد نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب بين الفريقين بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتقام المباراتين في مصر بناء على طلب الفريق السوداني KOORA LIVE.

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تابع لايف المباراة بين النادي الأهلي وفريق اطلع بره حيث ستقام في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون سبورت على النايل سات COOL KORA.

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جول كورة وتعد هذة هي المرة الأولى التي يشارك بها النادي الأهلي في هذا الدور منذ سنوات عديدة، ويسعى المارد الأحمر لتحقيق اللقب الإفريقي عن خزائن الفريق منذ سنوات طويلة KOORA ONLINE.