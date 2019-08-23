اونلاين | ON SPORT - يوتيوب بث مباشر مباراة الاهلي واطلع بره بدون تقطيع ستريم PLUS AHLY كورة جول رابط سريع مشاهدة مباراة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ON SPORT - يوتيوب بث مباشر مباراة الاهلي واطلع بره بدون تقطيع ستريم PLUS AHLY كورة جول رابط سريع مشاهدة مباراة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي المباراة الثانية أمام نظيره فريق اطلع بره من جنوب السودان في اياب دور الـ64من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره بث مباشر يلا شوت الجديد والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية كورة لايف اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الاهلي واطلع بره والقنوات الناقلة للمباراة:

اعلنت شبكة أون سبورت الرياضية عن تقل مباراة الاهلي وفريق اطلع بره من جنوب السودان بث حصري ومباشر وذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية وسيكون هناك استوديو تحليلي مميز بقيادة الإعلامي احمد شوبير قبل وبعد المباراة، بث مباشر مباراة الاهلي واطلع بره مشاهدة يلا شوت الجديد رابط سريع.

ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة الأهلي اليوم العديد من التغييرات حيث يستعد محمد يوسف المدير الفني المؤقت خلفاً للمقال مارتن لاسارتي بالدفع بالمهاجم صلاح محسن على حساب الثنائي وليد أزارو ومروان محسن، كما أن نتيجة مباراة الذهاب والتي حسمها الاهلي 4-0 ستكون دافع للمدرب للدفع بلاعبين جدد في التشكيلة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-

Advertisements

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمود وحيد – رامي ربيعة – محمود متولي – أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: جونيور أجاي – صلاح محسن.

وينقل موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره كورة اونلاين لايف اليوم الجمعة الموافق 23-8-2019 بث مباشر يلا شوت بلس من خلال رابط سريع بدون تقطيع جودة عالية.