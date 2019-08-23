اونلاين | بلس يلا شوت On Sport بث مباشر الأهلي| مشاهدة مباراة الاهلي واطلع برة بث مباشر Ahli VS AtlaBara ماتش الاهلي جودة مختلفة

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ينقل موقع الخليج 365 الرياضي رابط يلا شوت بلس مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره من جنوب السودان في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره رابط سريع اليوم الجمعة 23-8-2019 في دوري ابطال افريقيا.

ومن المقرر نقل مباراة الاهلي واطلع بره من جنوب السودان مساء اليوم على قناة أون سبورت الرياضية بدون تقطيع مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها وذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية كورة أونلاين لايف مشاهدة مباراة الاهلي اليوم جودة عالية بدون تقطيع.

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وكان الأهلي قد حقق فوزاً ثميناً بأربعة أهداف مقابل لاشئ على فريق اطلع بره في مباراة الذهاب لتكون المهمة سهلة اليوم على أبناء القلعة الحمراء، وستكون هذه المباراة الأولي للمدير الفني المؤقت محمد يوسف والذي تولي المهمة بعد رحيل المدير الفني الأجبني مارتن لاسارتي عقب الهزيمة من فريق بيراميدز بهدف نظيف في كأس مصر، بث مباشر مباراة الاهلي واطلع بره في دوري ابطال افريقيا كورة ستار لايف.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: على لطفى، ومحمود وحيد ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد فتحى، وعمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات وأحمد الشيخ وقفشة وصلاح محسن.

ويسعي الاهلي لتكرار الفوز على نظيره فريق اطلع بره اليوم الجمعة من أجل التقدم خطوة نحو التأهل لدور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا أملا في البحث عن اللقب هذا العام بعد الاخفاق في المواسم الماضية، مشاهدة يلا شوت الجديد مباراة الاهلي واطلع بره بث مباشر كول كورة اونلاين رابط يوتيوب.