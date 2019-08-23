اونلاين | يلا شوت - YouTube مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره بث مباشر| كورة لايف | أونلاين | كورة ستار | رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع

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يوفر موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مميزة لعشاق الكرة المصرية بعمل بث حي ومباشر لمباراة الأهلي ضد نظيره فريق إطلع بره بطل جنوب السودان، اليوم الجمعة في المباراة التي تقام بين الفريقين لحساب إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2019-2020 مشاهدة مباراة الأهلي وإطلع بره بث مباشر.

كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي وإطلع بره مباشر GOAL:

يدخل فريق الأهلي مباراة اليوم وهو منتشيا بنتيجة الذهاب والفوز على بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، بينما فشل المارد الأحمر في اختبار قوي أمام بيراميدز بعدما سقط بهدف وودع مسابقة الكاس، ويعيش الفريق حالة صعبة حاليا بعد ثورة الجماهير.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وإطلع بره اليوم:

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وسيخوض الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي الدفاع أحمد فتحي ورامي ربيعة ومحمود متولي ومحمود وحيد، وفي الوسط حسام عاشور ومحمد مجدي أفشة وأمامهم صالح جمعة وحسين الشحات وصلاح محسن ومروان محسن.

موعد مباراة الأهلي وإطلع بره والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي واطلع بره في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الرياضية في بث مباشر.