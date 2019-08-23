اونلاين | يلا شوت بلس LIVE Al Ahly مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره بث مباشر يلاشوت الجديد رابط ماتش الاهلي GOAL أزارو

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مشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وإطلع بره KOORA ONLINE، عندما يصطدم المارد الأحمر بنظيره بطل جنوب السودان، في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي وإطلع بره حصريًا KORA GOAL، عند انطلاقها في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

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في الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني

في الوسط: عمرو السولية، عاشور، رمضان صبحي، وليد سليمان، حسين الشحات

في الهجوم: وليد أزارو.

ويقدم لكم “الخليج 365 الرياضي” بث مباشر للمباراة التي ينتظرها عشاق الكرة الأفريقية، وخاصة محبي الكرة المصرية، لمشاهدة مباراة الأهلي وإطلع بره بث مباشر KORA LIVE، للاستمتاع عبر كورة أون لاين.

مشاهدة مباراة الأهلي وإطلع بره من خلال yalla shoot live، ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز لحسم تأهل بجدارة لدور الـ32، ولمصالحة جماهير الأهلي بعد توديع كأس مصر مبكرًا بعد الخسارة أمام بيراميدز بنتيجة هدف دون رد، للاستمتاع بالبث المباشر كورة ستار kora star.