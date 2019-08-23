اونلاين | ON SPORT: مشاهدة مباراة الأهلي اطلع بره بث مباشر ahly vs atlabara في العارضة KORA LIVE ماتش الأهلي YOUTUBE مباشر

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بث مباشر الأهلي واطلع بره - دوري أبطال أفريقيا تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية اليوم الجمعه 23 أغسطس 2019 إلى ستاد برج العرب بالأسكندرية في تمام السابعة مساءً لمتابعة مباراة الأهلي واطلع بره الجنوب سوداني.

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من المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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الدفاع : علي معلول وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : عمرو السولية وحسام عاشور وحسين الشحات

الهجوم : رمضان صبحي ووليد سليمان ووليد أزارو

ستقوم قناة On Sport ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة و عبر موقع الخليج 365 الرياضي و On Sport

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