اونلاين | رابط ON SPORTS HD مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره بث مباشر كورة لايف COOL KORA D رابط ماتش الاهلي جودة متعددة Stream

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مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره في دوري ابطال افريقيا بدون تقطيع على ملعب برج العرب في إياب الدور التمهيدي من بطولة التشامبونزليج الإفريقي، رابط مباشر مباراة الأهلي ضد اطلع بره المواجهة الأولى بعد رحيل المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

ويعول الأهلي في هذه المباراة على مجموعة من اللاعبين الذين لا يشاركون باستمرار من أجل منحهم الثقة والقوة في قادم المباريات رابط مباشر مباراة الأهلي واطلع بره بدون تقطيع وبجودة عالية مباشرة حصريا عبر On Sport.

تشكيل الأهلي أمام اطلع بره:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمود وحيد – رامي ربيعة – محمود متولي – أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشة.

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خط الهجوم: جونيور أجاي – صلاح محسن.

تشكيل اطلع بره:

حراسة المرمى : خميس دانيال

خط الدفاع : متوكل عبد الكريم - مصطفى سليم - زكريا اسكوفاس - بوي لام

خط الوسط : مانديلا معليش - بيتر ساندي "كمندوس" - دوك

خط الهجوم : داريو - نلسون مانديلا - فيليب.