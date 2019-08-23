اونلاين | كورة لايف ON SPORTS مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره بث مباشر YALLA PLUS كورة بلس يوتيوب مباراه الاهلي اليوم جودة متعدد

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ويعود المارد الأحمر لمباريات دوري الأبطال حيث المحفل الأهم بالنسبة للفريق ببطولات القارة حيث سيلعب لأول مرة kora shoot live كورة شوت لايف وسيعتمد مارتن لاسارتي على أهم اللاعبين بالقائمة الإفريقية ومن بينهم رمضان صبحي ووليد أزارو وجونيور أجاي وجيرالدو كورة لايف kora live وحسين الشحات وعمرو السولية وحمدي فتحي وعلي معلول ومحمد هاني ومحمد الشناوي مع الوافد حديثاً أليو ديانج ليسيطر على المباراة بسهولة اليوم وتحقيق أول انتصار له تاريخياً بأول مواجهة بين الفريقين في دوري الأبطالyoutube live.

التشكيل المتوقع للاهلي امام اطلع بره yalla shoot

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

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في خط الدفاع: محمود وحيد - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني

في خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - حمدي فتحي

في خط الوسط الهجومي: رمضان صبحي - وليد سليمان - حسين الشحات

في الهجوم : وليد أزارو