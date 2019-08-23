اونلاين | رابط YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي واطلع بره بث مباشر تابع لايف AHLY كورة اون لاين بث مباشر الاهلي الآن 7SRY

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غادر النادي الاهلي مسابقة كأس مصر بعد خسارته امام فريق بيراميدز بهدف دون رد كورة لايف kora live، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب،yalla shoot وهذه الهزيمة لم تعد الأولي للقلعة الحمراء امام هذا الفريق خلال هذا الموسم حيث استطاع بيراميدز الفوز على الأهلي فى الدور الاول من الدوري بهدفين دون رد، ثم خسر من نفس الفريق فى مباراة الإياب بهدف دون رد، ليكون الفريق الذي فاز على المارد الأحمر ثلاث مباريات على التوالي فى موسم واحدyoutube live يوتيوب لايف.

يخوض المباراة محمد يوسف المدير الفني المؤقت بعد رحيل الأوروجواياني مارتن لاسرتي عن الفريق كورة لايف اتش دي kora live hd وسيعتمد على نفس العناصر الأساسية فى التشكيل التكشيل المتوقع للاهلي امام اطلع بره youtube live

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

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في خط الدفاع: محمود وحيد - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني

في خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - حمدي فتحي

في خط الوسط الهجومي: رمضان صبحي - وليد سليمان - حسين الشحات

في الهجوم : وليد أزارو