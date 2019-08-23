اونلاين | يلا شوت PLUS: مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره بث مباشر ONSPORTS كورة جول KORA STAR رابط متعدد الجودات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت PLUS: مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره بث مباشر ONSPORTS كورة جول KORA STAR رابط متعدد الجودات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت يوتيوب اون سبورت يلتقي النادى الأهلى مع نظيره إطلع برة الجنوب سودانى اليوم الجمعه فى إطار مباريات دور ال 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 على ملعب برج العرب فى مباراة الإياب للفريقين.

ويقام اللقاء فى تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءاً بتوقيت السعودية وسيذاع عبر قناة On Sport ويمكنكم مشاهدة اللقاء عبر موقع الخليج 365 الرياضي KOORA Star، بث مباشر وحى لمباراة الأهلى وإطلع برة، أونلاين، دون إنقطاع.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلى بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : على لطفي

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خط الدفاع : محمود وحيد، محمود متولى، رامى ربيعه، محمد هانى

خط الوسط : حمدى فتحى، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، حسين الشحات

خط الهجوم : رمضان صبحى، وليد أزارو

لمشاهدة مباراة الأهلى وإطلع برة يمكنكم متابعة البث المباشر عبر KORA Online بدون تقطيع رابط سريع اللقاء الأول بعد رحيل المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى وتعيين محمد يوسف كمجرب مؤقت للفريق.