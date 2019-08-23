اونلاين | يوتيوب - KOORA GOAL مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره بث مباشر YALLA SHOOT يوتيوب PLUS جول AHLY GOAL رابط مباشر

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يلتقي النادى الأهلى مع فريق إطلع برة من جنوب السودان يوم الجمعه، فى مباراة الإياب من دور ال 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ستاد برج العرب. وسيقام اللقاء فى تمام الثامنة مساءاً بتوقيت مصر والتاسعه مساءاً بتوقيت السعودية وسيذاع على قناة On Sport، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي، KOORA Star.

ومن المتوقع أن يلعب النادى الأهلى بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : على لطفى

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خط الدفاع : أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، رامى ربيعه، محمد هانى

خط الوسط : عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، حمدى فتحى، حسين الشحات.

خط الهجوم : رمضان صبجى، وليد أزارو.

وكان الأهلى قد فاز فى لقاء الذهاب برباعية دون رد، ويقدم الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى للقاء Koora Online،يمكنكم متابعة الرابط سريع، ويدخل الأهلى اللقاء تحت قيادة المدير الفنى المؤقت محمد يوسف بعد إقالة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، KOORA LIVE.