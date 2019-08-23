اونلاين | pllus: بث مباشر مباراة الهلال وأبها كورة ستار KSA Sport يلا شوت الجديد yalla shoot الاسطورة مباراة الهلال ضد أبها gOaL

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شاهد البث المباشر لمباراة فريق الهلال مع فريق أبها والتي ستقام اليوم الجمعة 23 أغسطس، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان YALA SHOOOT PLUS.

يلا لايف وستقام المباراة بين فريق الهلال وفريق أبها في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباريات الدوري السعودي للمحترفين عبر قناة السعودية الرياضية KOORA ONLINE.

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ويأتي التشكيل المتوقع لفريق الهلال في تلك المواجهة كالتالي :-

عبدالله المعيوف - ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سون - محمد الدوسري - عبد الله عطيف - محمد كنو - سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريلو - بافيتيمبي جوميز.

كورة جول ويرغب فريق الهلال السعودي في تقديم بداية جيدة هذا الموسم، وذلك بعد خسارته للقب البطولة لصالح منافسه فريق النصر خلال الموسم الماضي، بينما يريد أبها تفاضي الخسارة أمام العملاق الازرق YALA KOORA.