تعرف على تشكيل الهلال لمواجهة أبها اليوم

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الجمعة 23 أغسطس 2019

كتب على أحمد

كشف الرومانى رازفان لوشيسكو المدير الفنى لفريق الهلال، عن التشكيل الذى سيخوض به مواجهة أبها فى السادسة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب جامعة "الملك سعود" بالرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدورى السعودى للمحترفين.



ويسعى الهلال لتحقيق الفوز في ضربة البداية نحو إستعادة اللقب الذى توج به غريمه التقليدى النصر في الموسم الماضى، بينما يسعى أبها الصاعد حديثا للخروج من مباراة اليوم بنقطة التعادل على الاقل.

وكان النصر قد تغلب على ضمك 2-0 أمس الخميس فى ضربة البداية للموسم الجديد، وتعادل أهلى جدة مع العدالة بنتيجة 1 - 1.

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ويبدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : عبد الله المعيوف

الدفاع : ياسر الشهرانى – جانج هيون سون – محمد جحفلى – حسن كادش

الوسط : محمد كنو – عبد الله عطيف – هتان باهبرى – كارلوس ادواردو

الهجوم : جيوفينكو – جوميز