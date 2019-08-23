- 1/2
- 2/2
Advertisements
الجمعة 23 أغسطس 2019
كتب
على أحمد
كشف الرومانى رازفان لوشيسكو المدير الفنى لفريق الهلال، عن التشكيل الذى سيخوض به مواجهة أبها فى السادسة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب جامعة "الملك سعود" بالرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدورى السعودى للمحترفين.
ويسعى الهلال لتحقيق الفوز في ضربة البداية نحو إستعادة اللقب الذى توج به غريمه التقليدى النصر في الموسم الماضى، بينما يسعى أبها الصاعد حديثا للخروج من مباراة اليوم بنقطة التعادل على الاقل.
وكان النصر قد تغلب على ضمك 2-0 أمس الخميس فى ضربة البداية للموسم الجديد، وتعادل أهلى جدة مع العدالة بنتيجة 1 - 1.
ويبدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : عبد الله المعيوف
الدفاع : ياسر الشهرانى – جانج هيون سون – محمد جحفلى – حسن كادش
الوسط : محمد كنو – عبد الله عطيف – هتان باهبرى – كارلوس ادواردو
الهجوم : جيوفينكو – جوميز
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تشكيل الهلال لمواجهة أبها اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.