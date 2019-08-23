شكرا لقرائتكم البدري ينافس شحاتة لتدريب منتخب «الفراعنة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 3 ساعات في 23 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 23 أغسطس 2019 / 16:57

بات المدير الفني المخضرم حسن شحاتة المعروف بلقب «المعلم» الأقرب لتدريب المنتخب المصري لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة خلفا للمقال للمكسيكي المقال خافير أغيري.



واستقرت اللجنة المشكلة من الاتحاد المصري ووزارة الشباب والرياضة وخبراء في اللعبة لاختيار الجهاز الفني الجديد لمنتخب «الفراعنة» على شحاتة يليه المدير الفني السابق للأهلي حسام البدري.

وحقق المعلم حسن شحاتة إنجازا تاريخيا بالفوز مع المنتخب المصري بكاس الأمم الإفريقية ثلاث مرات على التوالي ( 2006 و2008 و2010).

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على صعيد آخر ، يلتقي الزمالك مع ديكاداها الصومالي غدا السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ64 بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، علما أن الفريق «الأبيض» فاز في مباراة الذهاب على الملعب ذاته ( 7- صفر). ووافق الفريق الصومالي على إقامة المباراتين في مصر .

ويقود الزمالك مدربه الجديد الصربي ميتشو الذي قرر استمرار معسكر الفريق بالإسكندرية استعدادا للمواجهة المرتقبة مع مصر المقاصة في 28 الجاري في ربع نهائي كأس مصر.

من جانب آخر، تدرس لجنة التخطيط لكرة القدم ملفات ستة مدربين أجانب لاختيار أحدهم للإشراف على الجهاز الفني للفريق «الأحمر»، ويعد البرتغالي باولو دوراتى أبرز المرشحين» لخلافة الأوروغوياني مارتن لاسارتي المقال بعد خروج بطل الدوري المصري من كأس مصر إثر الهزيمة أمام بيراميدز.

فيما يصل مندوب من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى القاهرة الأحد لمناقشة تطبيق تقنية حكم الفيديو في الدوري المصري الذي ينطلق في 19 سبتمبر المقبل.