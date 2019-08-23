شكرا لقرائتكم القصري يشيد بنجوم العدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الأحساء - عبدالله جمعه | منذ 3 ساعات في 23 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 23 أغسطس 2019 / 16:37

أشاد المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي العدالة إسكندر القصري بالروح الذي ظهر فيها لاعبي فريقه أمام الأهلي على ارضه وبين جمهوره وتعادلهم معه بهدف لمثله في أولى جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وقال إن اللاعبين طبقوا ما طلب منهم على مدار شوطي المباراة، إذ إننا درسنا الخصم بشكل جيد ولعبنا بامكانياتنا من دون المبالغة في الهجوم والخروج بنفطة إيجابية من أمام فريق كبير يلعب على ارضه وبين جمهوره تعتبر مكسب ولها حافز كبير لدى اللاعبين خصوصاً انها جاءت في بداية مشوارنا بدوري المحترفين.

ووعد القصري بمواصلة الفريق العدلاوي للمستويات الجيدة المقرونة بالنتائج في الجولات المقبلة بإذن الله، وقدم شكره لجميع الجماهير التي حضرت وساندت الفريق أولى المشوار سواء من مدرجات الملعب او من خلف الشاشات التلفزيونية.