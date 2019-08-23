شكرا لقرائتكم شوقى غريب: لم يتم تحديد إقامة وديتى السعودية للمنتخب الأوليمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أنه لم يتم تحديد مكان إقامة وديتي فريقه أمام السعودية المقرر إقامتهما يوم 7 و 10 سبتمبر المقبل فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل. Advertisements تابع غريب مستعد للعب باستاد غزل المحلة بشرط حضور جماهيري كبير من أجل تعود اللاعبين علي الجماهير قبل بطولة أمم أفريقيا و التى ستشهد تواجد جماهيري كبير باستاد القاهرة. وتنص لوائح بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر على تأهل 3 منتخبات مباشرة إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

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