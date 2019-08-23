شكرا لقرائتكم لحظة بلحظة.. الأهلى 0 × اطلع بره 0 فى دورى أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى نظيره أطلع بره فى اياب الدور التمهيدى لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتى يستضيفها ملعب استاد برج العرب. ويقدم الخليج 365 خدمة لقرائه الكرام تغطية حية للمباراة التى تجمع بطل مصر والتى يتابعها عشاق الفريق فى كافة أنحاء العالم. وأعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي تشكيل الفريق لمواجهة أطلع بره بطل جنوب السودان التي تقام في السابعة من مساء اليوم. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى : علي لطفي. خط الدفاع : محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود متولي - أحمد فتحي. Advertisements خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي قفشة. خط الهجوم : جونيور أجاي - صلاح محسن. ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من محمد الشناوي وحسام عاشور وأليو ديانج وأحمد الشيخ وياسر إبراهيم وايمن أشرف وجيرالدو. كان الاهلي قد فاز على بطل جنوب السودان برباعية نظيفة في لقاء الذهاب ببرج العرب الاحد قبل الماشى.

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