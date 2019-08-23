شكرا لقرائتكم نجاح 18 حكما و 8 مساعدين فى الاختبارات البدينة بكفر الشيخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اختبارات اللياقة البدنية لحكام الدرجة الأولى بفرع كفر الشيخ بمشاركة 19 حكما و 8 مساعدين و أسفرت عن نجاح 18 حكم ساحة ونجاح جميع المساعدين. كما أجريت اختبارات حكام الدرجتين الثانية والثالثة بمشاركة 38 حكما ومساعدا نجح منهم ثلاثون. Advertisements اقيمت الاختبارات بحضور وجيه أحمد المدير الفني للجنة الحكام وسامي فاروق مسئول اللياقة البدنية. من المقرر أن تجري غدا اختبارات حكام الاسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء في محافظة الاسماعيلية.

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