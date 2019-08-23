شكرا لقرائتكم أيمن حفنى يغيب عن مران الزمالك الجماعى ويستعد للرحيل إلى المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غاب أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك، عن تدريبات الزمالك الجماعية لليوم الثانى على التوالى،و الحصول على راحة سلبية، وذلك رغم استعدادات الفريق لمواجهة ديكاداها الصومالى، المقرر لها بعد غد السبت، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا، كان الزمالك قد فاز فى الذهاب بسباعية نظيفة ولم يتواجد حفنى فى اللقاء.

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وأكد الموقع الرسمى للزمالك إن حصول أيمن حفنى على الراحة بإذن من الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، بعد اكتفاءه أمس بأداء برنامج تأهيلى فيما كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن حفنى يستعد للرحيل عن الأبيض بعد اقترابه من مصر المقاصة خلال الساعات الماضية على أن يحسم مجلس إدارة القلعة البيضاء ملف رحيله فى الساعات القادمة.

فى الوقت ذاته، واصل طارق حامد لاعب وسط الزمالك، خوض البرنامج الذي وضعه له الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو، وذلك بأداء تدريبات في صالة الجيمانزيوم حيث لم يشارك حامد فى التدريبات الجماعية اليوم مع الفريق، وهو ما يؤكد إن اللاعب خارج حسابات المدرب الصربى فى مواجهة الغد أمام ديكاداها لمواصلة برنامج تأهيله للفترة القادمة .