صلاح محسن يقود هجوم الأهلى أمام أطلع برة...

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جدة - عمرو شويل كشف محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة «اطلع بره» بطل جنوب السودان التي تقام في السابعة من مساء اليوم ،الجمعة، ببرج العرب في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا ، وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

تشكيل الأهلى وأطلع برة حراسة المرمى : علي لطفي. خط الدفاع : محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود متولي - أحمد فتحي. خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي قفشة. Advertisements خط الهجوم : جونيور أجاي - صلاح محسن. ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من محمد الشناوي وحسام عاشور وأليو ديانج وأحمد الشيخ وياسر إبراهيم وايمن أشرف وجيرالدو. كان الاهلي قد فاز على بطل جنوب السودان برباعية نظيفة في لقاء الذهاب ببرج العرب الاحد قبل الماشى.

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