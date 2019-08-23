شكرا لقرائتكم الأهلى يقصى مدربان من حساباته و يفاضل بين 4 أخرين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف مسئولو الأهلى أن هناك 4 مدربين يعدوا من أبرز المرشحين لتدريب الفريق الأحمر وهم الإيطالي ماسيمو والذي سبق له الفوز بالدوري الروسي، والألماني روجر شميت المدير الفني السابق لبكين الصيني،والأسباني كيكي فلوريس والذي سبق له الفوز بالدوري بالدوري الأوربي مع اتليتكو مدريد،والكرواتي زوران ماميتش المدير الفني السابق للعين الاماراتي والهلال السعودي.
فى الوقت الذي يوجد خلاف حول التعاقد مع البرازيلي أبل برجا والذي أرتبط أسمه بتدريب الفريق خلال الساعات الماضية نظراً لعدم الإقتناع التام بسيرته الذاتية.
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