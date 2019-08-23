شكرا لقرائتكم رئيس المقاصة يكشف أسرار بيع انطوي وشراء الصفقات الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اللواء محمد عبد السلام ، رئيس نادي المقاصة ، عن اسرار اختيارات صفقات الفريق التى تم التعاقد معها في الموسم الجديد ، مؤكدا أن الجهاز الفني للفريق كان شريكا في اختيارات كل اللاعبين ، وتم الاتفاق على المراكز التي تحتاج للتدعيم ، وعلى الفور تم التعاقد مع اللاعبين لبناء فريق قوي قادرا على المنافسة .

واوضح رئيس المقاصة ، انه تم التركيز على اختيار اللاعبين أصحاب الخبرات أمثال صلاح أمين ومحمد إبراهيم و خالد اوتشو نجم منتخب أوغندا للتعاقد معهم ، للاستفادة من الخبرات التي يتمتعون بها ، وبالتأكيد ان وجودهم مع بقية زملائهم بالفريق مكسب قوي وإضافة مميزة خلال الموسم الجديد .

وأضاف عبد السلام ، بأن رحيل الغاني جون أنطوي ، عن الفريق خسارة للفريق لأنه من أفضل اللاعبين الأفارقة والهدافين المميزين بالدوري ، لكن اللاعب طلب الرحيل ، ولا يوجد فريق يقف على لاعب مهما كانت نجوميته ، وتعاقدنا مع صفقات بديلة قوية ومميزة ،وهناك ثقة في قدرة الجهاز الفني في تجهيز بديل كفء لتعويض رحيل أنطوي.