شكرا لقرائتكم رئيس المقاصة يكشف أسرار بيع انطوي وشراء الصفقات الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واوضح رئيس المقاصة ، انه تم التركيز على اختيار اللاعبين أصحاب الخبرات أمثال صلاح أمين ومحمد إبراهيم و خالد اوتشو نجم منتخب أوغندا للتعاقد معهم ، للاستفادة من الخبرات التي يتمتعون بها ، وبالتأكيد ان وجودهم مع بقية زملائهم بالفريق مكسب قوي وإضافة مميزة خلال الموسم الجديد .
وأضاف عبد السلام ، بأن رحيل الغاني جون أنطوي ، عن الفريق خسارة للفريق لأنه من أفضل اللاعبين الأفارقة والهدافين المميزين بالدوري ، لكن اللاعب طلب الرحيل ، ولا يوجد فريق يقف على لاعب مهما كانت نجوميته ، وتعاقدنا مع صفقات بديلة قوية ومميزة ،وهناك ثقة في قدرة الجهاز الفني في تجهيز بديل كفء لتعويض رحيل أنطوي.
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