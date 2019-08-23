شكرا لقرائتكم مصطفى السرتى يودع البطولة الدولية المفتوحة للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر مصطفى السرتي لاعب وادي دجلة للاسكواش مباراة دور الـ 16، ويودع بطولة الساحل الشمالي الدولية المفتوحة . وخسر السرتي أمام منافسه الماليزي مهد كمال بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 4-11, 11-5, 11-7. وتقدر القيمة المادية لبطولة الساحل الشمالي المقامة حالياً في استراليا بحوالي 6 ألاف دولار، وكان السرتي قد حصد لقب وصيف بطولة العالم للناشئين بعد خسارة المباراة النهائية أمام مصطفى عسل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى السرتى يودع البطولة الدولية المفتوحة للاسكواش... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.