شكرا لقرائتكم الزمالك يوضح موقف مدرب الحراس بعد استمرار أيمن طاهر بشكل مؤقت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل نادى الزمالك إن الصربى ميتشو المدير الفنى الجديد للفريق رشح اسمان لتولى أحدهما مهمة تدريب حراس الفريق الأبيض فى الفترة الجارية بعد تنصيبه مديرا فنيا للفريق لمدة موسم.

تابع المصدر ذاته إن أحد المرشحين لم يستطيع فسخ عقده مع ناديه لذلك فضل الاعتذار وإن النادى يتفاوض حاليا مع المرشح الثانى من أجل تولى المهمة فى الفترة الجارية وعن هويتهما فضل ذلك المصدر عدم الإفصاح عن الهوية خلال الوقت الحالى لحين إتمام التعاقد ولكنه يشير إلى المرشح الذى لم يستطيع القدوم حتى الآن بأنه مومير كيريتش الذى يمتلك خبرة تمتد إلى 20 عام فى مجال التدريب وعمل فى صربيا والمجر والصين وروسيا والذى عاد فى الفترة الماضية إلى الصين حيث عمل مع فريقي شنجهاي جو جو وشنجهاي شينكسين.

ويفضل ذلك المصدر عدم الإفصاح عن هوية مدرب الحراس الجديد لحين إتمام الاتفاق مع أحد الثنائى المرشح ولكنه يؤكد على قدوم أحدهما لتولى تدريب حراس الفريق خلال الفترة المقبلة.

وبذلك يؤكد المصدر إن استمرار أيمن طاهر فى قيادة حراس الفريق يعد أمر مؤقتاً لحين إنهاء ملف المدرب الأجنبى المنتظر وصوله الأسبوع القادم لاستلام المهمة وكان طاهر قد وافق على استمراره بشكل مؤقت لحين إنهاء ذلك الملف كونه أحد أبناء النادى.