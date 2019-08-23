شكرا لقرائتكم أحمد سيد زيزو يغيب عن مران الزمالك الجماعى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها الصومالى، غداً السبت، في برج العرب بالإسكندرية بإياب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا، كان الزمالك قد فاز فى لقاء الذهاب بسباعية نظيفة.
ومن المقرر أن يتوجه الزمالك بعد خوض المران المقام حاليا على ملعب النادى إلى الإسكندرية، وذلك من أجل دخول معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الغد مع الفريق الصومالى.
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