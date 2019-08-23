شكرا لقرائتكم غوارديولا: كانسيلو أصبح جاهزاً للمشاركة مع سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، يوم الجمعة، إن الصفقة الكبيرة للفريق مع البرتغالي جواو كانسيلو ربما يسجل أول مشاركة له مع الفريق في مباراته يوم الأحد المقبل أمام مضيفه بورنموث.
ويسعى الظهير الأيمن البرتغالي، والذي وقع للفريق مقابل 60 مليون جنيه إسترليني( 73.4مليون دولار) قادماً من يوفنتوس الإيطالي، إلى حجز مكان له في التشكيلة الأساسية.
وأضاف غوارديولا في حديثه مع الصحافيين: يمكنه المشاركة، وهو جاهز.. هو يرى ما نريده في التدريبات والتحليل، إنه يهتم بذلك، وهو محترف جيد ويتمتع بصفات ممتازة.
وافتتح مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بفوز كبير على ويستهام يونايتد 5 - صفر، لكنه تعادل على ملعبه 2 - 2 مع توتنهام الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر غوارديولا: كانسيلو أصبح جاهزاً للمشاركة مع سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.