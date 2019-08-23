شكرا لقرائتكم غوارديولا: كانسيلو أصبح جاهزاً للمشاركة مع سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، يوم الجمعة، إن الصفقة الكبيرة للفريق مع البرتغالي جواو كانسيلو ربما يسجل أول مشاركة له مع الفريق في مباراته يوم الأحد المقبل أمام مضيفه بورنموث.

ويسعى الظهير الأيمن البرتغالي، والذي وقع للفريق مقابل 60 مليون جنيه إسترليني( 73.4مليون دولار) قادماً من يوفنتوس الإيطالي، إلى حجز مكان له في التشكيلة الأساسية.

وأضاف غوارديولا في حديثه مع الصحافيين: يمكنه المشاركة، وهو جاهز.. هو يرى ما نريده في التدريبات والتحليل، إنه يهتم بذلك، وهو محترف جيد ويتمتع بصفات ممتازة.

وافتتح مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بفوز كبير على ويستهام يونايتد 5 - صفر، لكنه تعادل على ملعبه 2 - 2 مع توتنهام الأسبوع الماضي.