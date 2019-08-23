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نابولي يدفع 42 مليون دولار ويتعاقد مع لوزانو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة إتمام صفقة تعاقده مع المهاجم المكسيكي هيرفينغ لوزانو من إيندهوفن الهولندي.

وانتقل لوزانو /24 عاما/ إلى نابولي بعقد لمدة خمسة أعوام تنتهي في 2024، مقابل 38 مليون يورو (1ر42 مليون دولار).

وقضى لوزانو، الذي يمكنه اللعب في مختلف المراكز الهجومية، موسمين ضمن صفوف إيندهوفن، وسجل له أكثر من 40 هدفا خلال 83 مباراة رسمية وتوج معه بلقب الدوري الهولندي في 2018 .

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وشارك لوزانو ضمن صفوف المنتخب المكسيكي في كأس العالم 2018 بروسيا و سجل له هدف الفوز 1 - صفر على المنتخب الألماني في دور المجموعات.

ولعب لوزانو إجمالي 35 مباراة دولية لكنه غاب بسبب الإصابة عن منتخب بلاده في بطولة الكأس الذهبية 2019 ، والتي انتهت بتتويج المكسيك.

ويستهل نابولي، وصيف بطل في الموسم الماضي، مشواره في الموسم الجديد للمسابقة بلقاء فيورنتينا يوم السبت.

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