المكسيكي لوزانو يكمل انتقاله إلى نابولي

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أكمل المكسيكي الدولي هيرفينغ لوزانو انتقاله الى نادي نابولي الايطالي لمدة خمس سنوات، مقابل صفقة مقدرة بـ42 مليون يورو (46 مليون دولار اميركي).

وخاض لوزانو موسمين ممتازين مع ايندهوفن الهولندي كجناح هداف.

وكتب رئيس النادي الجنوبي اوريليو دي لورنتيس على موقع تويتر "أهلا وسهلا هيرفينغ"، من دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

Advertisements

ويُعرف ابن الرابعة العشرين بسرعته الكبيرة وانضم الى ايندهوفن في 2017 قادما من باتشوكا. سجل اللاعب المكنى "تشاكي" 45 هدفا في 83 مباراة على مدى موسمين.

وقال لوزانو لموقع ايندهوفن "اترك ايندهوفن كرجل سعيد. الفوز بالدوري الهولندي كان احد ابرز المحطات في مسيرتي، وحققت حلمي ايضا باللعب في دوري ابطال اوروبا".

وأشارت شبكة "سكاي" الايطالية الى ان البند الجزائي في عقد لوزانو يبلغ 130 مليون يورو. ويتوقع ان يخوض مواجهته الاولى مع نابولي ضد يوفنتوس في 31 اب/اغسطس الجاري.