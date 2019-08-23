نتيجة مباراة الأهلي اليوم أمام اطلع بره مواجهة نارية  لاستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا 2019

ينتظر عشاق القلعة الحمراء بكل شوق اليوم موعد مع مباراة مثيرة للنادي الأهلي ضد نادي اطلع بره الجنوب سوداني، لاستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ سنوات وتحديدًا منذ عام 2013، عندما حصد المارد الأحمر اللقب على حساب فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، ليدخل فريق النادي الأهلي مباراة اليوم وهو يضع نصب أعينه الفوز فقط لا غير.

يبحث الكثير من جمهور الفريقين عن نتيجة مباراة الأهلي واطلع بره اليوم في إياب الأدوار التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا، وذلك مع انطلاق المباراة التي تحمل الكثير من الأماني والأحلام الخاصة بكلًا من جمهور الفريقين على حدا.

مباراة الأهلي واطلع بره اليوم

تنطلق مباراة الأهلي واطلع بره اليوم في تمام الساعة السابعة مساًء، على ملعب برج العرب بالاسكندرية الذي يتجهز لمبارة الأهلي واطلع بره الآن، التي تعد ضمن منافسات إياب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يستعد المشجعون لحضور مباراة الاهلي واطلع بره اليوم، حيث من المقرر وجود 10 ألاف مشجع حصل بهم الأهلي على موافقة أمنية بحضور المباراة التى يتطلع فيها الاهلي للفوز والصعود لدور الـ32 وإستكمال المشوار في رحلة إستعادة اللقب الافريقي،وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت .

واستطاع المارد الأحمر الفوز على اطلع برة بشباك نظيفة في مباراة الذهاب الأسبوع المنصرم، ما يجعل الاستقرار يسود قلوب لاعبي الفريق، ويستعد من أجل الفوز على غريمه في تلك المعركة أيضًا.

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نتيجة مباراة الأهلي واطلع برة في إياب الأدوار التمهيدية

ينتظر الجمهور نتيجة مباراة الأهلي على أحر من الجمر، حيث من المتوقع أن يدفع محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي، ببعض اللاعبين الجدد بهدف التأقلم سريعًا، والإطلاع على مستواهم الفني قبل خوض منافسات الدوري في الموسم الجديد.

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تشكيل الأهلي أمام اطلع بره اليوم

من المتوقع أن يخوض النادي الأهلي بقيادة محمد يوسف المدير الفنى المؤقت، مباراة اليوم أمام اطلع بره فى إياب دور الـ64 ببطولة دورى أبطال أفريقيا بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمي على لطفى خط الدفاع محمود وحيد ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد فتحى خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات وأحمد الشيخ وقفشة خط الهجوم صلاح محسن

نتيجة مباراة الأهلي الآن

الجدير بالذكر أن مباراة اليوم هى الأولى لفريق المارد الأحمر تحت قيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت، بعد إقالة مارتن لاسارتي عقب الهزيمة من بيراميدز بهدف دون رد والإقصاء من بطولة كأس مصر.