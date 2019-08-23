بث مباشر إفريقيا مباراة-AL AHLY VS ATLAA BRAA مشاهد مباراة الأهلي واطلع برة اليوم الاحد 11-8-2019 بث...

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يخوض النادى الأهلى مباراة العودة فى دور التمهيدى بال64 من دورى أبطال أفريقيا، ويأمل المارد الأحمر فى إظهار الشخصية القوية والنجومية وتحقيق فوز كبير وإحراز أكبر كم من الأهداف، كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي واطلع برة يلا شوت بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع | الاسطورة | كورة أون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كما يسعى الشياطين الحمر فى حسم الانتصار بنتيجة كبير وإرضاء الجماهير الحمراء وتعديل شكل وخطط وأسلوب الفريق.

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سيتم تشغيل البث المباشر لمباراة الاهلي اليوم بعد قليل







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