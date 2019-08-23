يلا شوت TIME مباراة الاهلي واطلع برة بث مباشر يلا شوت Yalla kora تابع رابط يويتوب ماتش الاهلي مباشر...

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مباراة الاهلي واطلع برة بث مباشر kora star اون لاين ماتش الاهلي واطلع برة يلا شوت بدون تقطيع، وحقق النادي الأهلي نتيجة عريضة في مباراة الذهاب قبل أيام، وتعتبر مباراة اليوم هي مباراة سهلة للمارد الأحمر أمام بطل جنوب السودان على ملعب برج العرب، وتنقل مباراة الاهلي اليوم على قناة تايم سبورت وقناة أون سبورت

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