تعرف على أحدث اتهام يواجه ليونيل ميسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم البرازيل ريفالدو، لاعب فريق برشلونة السابق، أن أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي، لاعب وسط مهاجم فريق برشلونة، هو السبب في رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو عن صفوف برشلونة إلى فريق بايرن ميونيخ الألماني.

وبحسب “سكاي نيوز” قال ريفالدو في تصريحات نقلها موقع “بيت فير”: إن كوتينيو لم يستطع إثبات نفسه في النادي الكتالوني، بسبب حجم نجم الفريق ليونيل ميسي.. ليس من السهل أن تجد مكانك في فريق يحصل فيه ليونيل ميسي على كل الثناء، ويتحمل فيه كل المسئولية.

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نجم منتخب السامبا السابق أضاف: هناك لاعبون قليلون جدا في العالم بإمكانهم فرض أنفسهم بفريق به ميسي، وربما كوتينيو لم يملك الصبر الكافي لإيجاد مكان له في التشكيلة.

وبعد فترة موسم ونصف مخيبة للآمال قضاها كوتينيو مع برشلونة، قرر النجم البرازيلي الرحيل والانتقال لبايرن ميونيخ الألماني قبل أيام.

يشار إلى أن ريفالدو كان قد لعب في برشلونة 5 مواسم بين عامي 1997 و2002، وتألق مع النادي الكتالوني وأصبح وقتها نجمه الأول.