كريستيانو رونالدو يصدم عشاقه

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فاجأ النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، عشاقه ومتابعيه بتصريحات، الكثيرون صدمة كبيرة لم يكونوا يتوقعونها.
النجم البرتغالي كشف في مقابلة عرضتها قناة “TV1” البرتغالية، أن هذا الموسم قد يكون الأخير في مسيرته الاحترافية، إلا أنه اكمل تصريحاته بأنه يعتقد أيضا أنه قد يستمر في الملاعب لمدة سبعة أعوام أخرى.
رونالدو البالغ من العمر 34 عاما، والذي بدأ مسيرته الاحترافية عام 2002 مع سبورتينج لشبونة، قبل أن يتنقل بين أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، أضاف: “لا أفكر في ذلك (الاعتزال).. ربما أنهي مسيرتي العام المقبل، لكن يمكنني أيضا اللعب حتى سن الـ 40 أو الـ 41”.
كريستيانو المتوج بلقب أفضل لاعب في العالم 5 مرات تابع: “لا أعرف ما أقوله دائما هو أنه يجب الاستمتاع بهذه اللحظة.. الهدية ممتازة (احتراف كرة القدم) ويجب أن أستمر في الاستمتاع بها”.
وعن صراعه التاريخي مع غريمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، أكد أنه فعل ما يكفي في مسيرته للتفوق على ميسي الملقب بـ “البرغوث”.. متسائلا: “هل هناك أي لاعب كرة قدم لديه أرقام أكثر مني؟”.
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