رونالدو يقود قائمة يوفنتوس أمام بارما

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الجمعة 23 أغسطس 2019

أعلن نادي يوفنتوس، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة بارما، غدًا السبت، في إطار منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإيطالي. ويغيب ماوريسيو ساري، المدير الفني الجديد ليوفنتوس، عن قيادة البيانكونيري في مباراتي بارما ونابولي بعدما تعرض للإصابة بالتهاب رئوي. وشهدت القائمة غياب الويلزي اَرون رامزي، الذي يواصل استكمال مرحلة شفائه، بينما تواجد الوافد الجديد أدريان رابيو.وجاءت قائمة يوفنتوس كالتالي: في حراسة المرمى: تشيزني، بوفون، بنسوليو. خط الدفاع: دي تشيليو، كيليني، دي ليخت، أليكس ساندرو، دانيلو، بونوتشي، ديميرال. في خط الوسط: بيانيتش، خضيرة، ماتويدي، كوادرادو، إيمري تشان، رابيو، بنتانكور. في الهجوم: كريستيانو رونالدو، ديبالا، دوجلاس كوستا، ماندزوكيتش، هيجواين، بيرنارديسكي.

