راموس يحدد موعد اعتزاله كرة القدم ومصيره بعد الاعتزال

Advertisements

الجمعة 23 أغسطس 2019

كتب على احمد

ألمح الإسباني سيرجيو ​راموس​ قائد ونجم ​ريال مدريد​ إلى إمكانية ممارسة التدريب بعد نهاية مشواره الكروي في السنوات المقبلة​.

Advertisements

وقال راموس في الفيلم الوثائقي الخاص به (قلب راموس) ونقلته وكالة الأنباء الإسبانية :" لا زلت أرى نفسي قائدًا لريال مدريد والمنتخب الإسباني، أحاول الفوز بالألقاب لكن لا أستبعد التدريب في المستقبل".

وأضاف :" تعلمت من الجميع لكن باختيار واحد عن الباقين سيكون خواكين كاباروس الذي منحني الفرصة لأول مرة في دوري الدرجة الأولى مع إشبيلية".

وتابع:" لاحقًا لويس أراجونيس الذي منحني الفرصة لأول مرة مع المنتخب وأنا في سن الـ 18 من عمري". واختتم راموس تصريحاته قائلاً :" ممتن دائمًا لكارلو أنشيلوتي وزين الدين ​زيدان​ الذي جعلني أعيش مرحلة رائعة بتحقيق ألقاب الدوري ودوري أبطال أوروبا".