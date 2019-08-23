راموس يحدد موعد اعتزاله كرة القدم ومصيره بعد الاعتزال

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الجمعة 23 أغسطس 2019
كتب
على احمد
ألمح الإسباني سيرجيو راموس قائد ونجم ريال مدريد إلى إمكانية ممارسة التدريب بعد نهاية مشواره الكروي في السنوات المقبلة.
وقال راموس في الفيلم الوثائقي الخاص به (قلب راموس) ونقلته وكالة الأنباء الإسبانية :" لا زلت أرى نفسي قائدًا لريال مدريد والمنتخب الإسباني، أحاول الفوز بالألقاب لكن لا أستبعد التدريب في المستقبل".
وأضاف :" تعلمت من الجميع لكن باختيار واحد عن الباقين سيكون خواكين كاباروس الذي منحني الفرصة لأول مرة في دوري الدرجة الأولى مع إشبيلية".
وتابع:" لاحقًا لويس أراجونيس الذي منحني الفرصة لأول مرة مع المنتخب وأنا في سن الـ 18 من عمري". واختتم راموس تصريحاته قائلاً :" ممتن دائمًا لكارلو أنشيلوتي وزين الدين زيدان الذي جعلني أعيش مرحلة رائعة بتحقيق ألقاب الدوري ودوري أبطال أوروبا".
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